بعد الضربات الأميركية على إيران... الوكالة الذرية الدولية تعقد اجتماعا طارئا الاثنين

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية "اجتماعا طارئا" في مقرها في فيينا الاثنين، بحسب ما أعلن مديرها العام عقب الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية.وكتب رافايل غروسي على إكس: "نظرا للوضع الطارئ في إيران، أدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس المحافظين غدا".