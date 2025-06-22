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23 جريحا جراء سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل في إسرائيل إثر هجمات إيرانية

أخبار دولية
2025-06-22 | 05:29
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23 جريحا جراء سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل في إسرائيل إثر هجمات إيرانية
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23 جريحا جراء سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل في إسرائيل إثر هجمات إيرانية

تعرضت ثلاث مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب لقصف صاروخي إيراني صباح الأحد أسفر عن جرح 23 شخصا على الأقل، وفق هيئة الإسعاف والشرطة.
     
وتعرضت مبانٍ عدة لأضرار جسيمة في منطقة رامات أفيف بتل أبيب بوسط إسرائيل، حيث أدت الهجمات الصاروخية الإيرانية إلى تشوهات ظاهرة في واجهات المباني السكنية.
     
وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي للصحافيين في موقع الحادث: "تضررت منازل هنا بشدة. لحسن الحظ، كان من المقرر هدم أحدها وإعادة بنائه، لذلك لم يكن هناك أي سكان بداخله".
     
وأكد أن "جميع من كانوا في الملجأ بخير"، قائلا: "الأضرار جسيمة للغاية، لكن في ما يتعلق بالأرواح البشرية، نحن بخير".
     
وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها بأنها انتشرت في موقعين آخرين على الأقل شهدا سقوط صواريخ، أحدهما في حيفا في شمال البلاد، والآخر في نيس زيونا جنوب تل أبيب.
     
وأظهرت صور التقطها مصورو وكالة فرانس برس ساحة عامة في منطقة سكنية في حيفا مليئة بالأنقاض، فضلا عن أضرار كبيرة لحقت بمتاجر ومنازل محيطة.
     
وأفاد رئيس خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء" إيلي بن الصحافيين بأن 23 شخصا أصيبوا في مختلف أنحاء البلاد جراء الهجمات، منهم "اثنان في حالة متوسطة والباقون إصاباتهم طفيفة".
     
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفعتين من الصواريخ أُطلقتا على إسرائيل قرابة الساعة السابعة والنصف صباحا (04,30 بتوقيت غرينيتش).
     
ودوّت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء البلاد بعدما أبلغ الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق الصواريخ، وجرى تفعيل الدفاعات الجوية بُعيد ذلك، ما تسبب في انفجارات سُمع دويّها في تل أبيب والقدس.
     
وأفادت الشرطة الإسرائيلية بسقوط "شظايا أسلحة" في منطقة بشمال إسرائيل تحيط بميناء حيفا، حيث قالت السلطات المحلية إن خدمات الطوارئ تتجه إلى "موقع الحادث".
     

أخبار دولية

صواريخ

إسرائيل

هجمات إيرانية

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