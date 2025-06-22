الإمارات تدعو الى وقف التصعيد على الفور بعد القصف الأميركي لإيران

دعت الإمارات إلى "الوقف الفوري للتصعيد لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار"، وذلك في أعقاب القصف الأميركي الذي استهدف منشآت نووية إيرانية.



وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على "ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات"، داعية المجتمع الدولي "الى حشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات".