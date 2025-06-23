وزير خارجية بريطانيا: مستعدون للدفاع عن أفرادنا وأصولنا بالشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بريطانيا مستعدة للدفاع عن رعاياها وأصولها في الشرق الأوسط، وكذلك عن أصول حلفائها، وذلك بعد أن نقلت أصولا لها إلى المنطقة في إجراء احترازي هذا الشهر.



وقال أمام البرلمان البريطاني: "لا شك في أننا مستعدون للدفاع عن أفرادنا وأصولنا وأصول حلفائنا وشركائنا".