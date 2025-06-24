صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وترامب يعلن وقفًا وشيكًا لإطلاق النار...

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 6 إسرائيليين وإصابة عدد آخر، بينهم حالات خطيرة، إثر سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى سكني في مدينة بئر السبع صباح اليوم الثلاثاء.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت مبكر الثلاثاء إن اتفاقا تاما جرى بين تل أبيب وطهران يقضي بوقف إطلاق نار كامل وشامل، يدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبا.



وأضاف ترامب أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيدوم أولا 12 ساعة، ثم ستُعتبر الحرب منتهية رسميا.



وأمس الاثنين، قصفت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر، في عملية سمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع القطرية إن الدفاعات الجوية اعترضت هجوما صاروخيا على قاعدة العديد، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو وفيات بفضل "يقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية".



كما دانت الخارجية القطرية بشدة الهجوم الإيراني على قاعدة العديد، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادة البلاد ومجالها الجوي، مضيفة أنها "تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي".



من جهة أخرى، شنت طهران، أمس، هجوما صاروخيا بـ5 دفعات على مدن إسرائيلية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجنوب، في حين دوت صفارات الإنذار لمدة 40 دقيقة في أطول إنذار متواصل منذ بدء الحرب على إيران.



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف 6 مطارات في وسط وشرق وغرب إيران، زاعما تعطيل قدراتها التشغيلية، وتدمير 15 طائرة ومروحية قتالية بواسطة طائرات مسيّرة.