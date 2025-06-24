وزير الدفاع الإيراني: قرار إيران معاقبة المعتدي بقوة ولن تقبل بسلام قسري

الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني ببئر السبع إلى 5

الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني ببئر السبع إلى 5

ترامب يعلن وقفًا تامًا لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل: نهاية رسمية لحرب الـ12 يومًا رغم التصعيد الأخير