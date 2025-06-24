الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني ببئر السبع إلى 5

كشف الإسعاف الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الإيراني على بئر السبع إلى 5 إضافة إلى عدد من الجرحى.



وكان الإسعاف الإسرائيلي أن في وقت سابق من صباح اليوم مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 22 آخرين بينهم حالات خطيرة بقصف صاروخي إيراني استهدف مبنى ببئر السبع في إسرائيل.



وقال إن فرقه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى الذي تعرض للقصف.