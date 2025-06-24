بزشكيان لولي العهد السعوديّ: طهران مستعدة لحل الخلافات مع الولايات المتحدة

أبلغ الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان، ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي باستعداد طهران لحل الخلافات مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).



وتأتي هذه المكالمة بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

