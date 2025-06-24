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بزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النوويّ لكنها تتمسك بحقوقها المشروعة

أخبار دولية
2025-06-24 | 13:36
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بزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النوويّ لكنها تتمسك بحقوقها المشروعة
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بزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النوويّ لكنها تتمسك بحقوقها المشروعة

جدد الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان التأكيد أن بلاده لا تسعى للحصول على سلاح نووي، لكنها ستواصل الدفاع عن "حقوقها المشروعة"، وذلك مع بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بينها وبين إسرائيل بعد حرب امتدت 12 يوما.
     
ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعد الحرب التي تخللتها ضربات أميركية على منشآت نووية إيرانية، قال بزشكيان لنظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكنهما "فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة".
     
وقال الرئيس الإيراني خلال اتصال مع نظيره الإماراتيّ: "ننتظر منكم أن توضحوا للأميركيين في تواصلكم معهم، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى فقط وراء حقوقها المشروعة".
     
ولفت إلى أن إيران "لم تسع يوما لحيازة أسلحة نووية ولا تسعى لذلك"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
 
وأوضح أنّ طهران مستعدة "لحل القضايا في إطار دولي ومن خلال طاولة التفاوض".

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