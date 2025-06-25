غروسي: إيران اتخذت إجراءات وقائية بشأن مخزون اليورانيوم المخصب وفرصة دبلوماسية لا يجب تفويتها

اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، ان إيران أبلغت الوكالة بأنها اتخذت "إجراءات وقائية" بخصوص مخزون اليورانيوم المخصب لديها.



وأضاف غروسي أن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة النووية، مؤكدًا أن هذه الفرصة سانحة ويجب عدم تضيعها.



وأشار غروسي إلى أن المعرفة التكنولوجية والقدرة الصناعية لدى إيران موجودة بالفعل، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك، مما يجعل من الضروري استغلال الحلول الدبلوماسية لتفادي التصعيد.