ماكرون: فرنسا تجري تحليلها الخاص للأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين، أن باريس تجري تحليلها الخاص للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذكر في وقت سابق اليوم أن الأضرار الناجمة عن الضربات جسيمة و"حدث تدمير"، لكنه أقر أيضا بأن معلومات المخابرات الأميركية ليست حاسمة.