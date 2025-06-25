الأمين العام لحلف الأطلسي يشيد بـ"دادي" ترامب الذي أوقف "الشجار" بين إسرائيل وإيران

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"الأب" الذي اضطر ليتدخّل لوقف الخلاف بين إسرائيل وإيران، مطلقا عليه اسم "دادي" بالانكليزية.



وفي ختام قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي (هولندا) التي تمحورت حول زيادة الإنفاق الدفاعي، قارن ترامب الحرب بين إيران وإسرائيل بشجار بين ولدين.



وقال أمام عدسات الصحافيين، متوجها الى روتيه الذي جلس الى جانبه: "تشاجرا كولدين في الملعب". وأضاف: "كما تعلمون، يتشاجران بجنون ولا يمكن إيقافهما. أدعهم يتشاجران لدقيقتين أو ثلاث، ومن ثم من الأسهل وضع حدّ لذلك".



فاستطرد مارك روتيه قائلا: "بعد ذلك على "دادي" (الأب) أحيانا أن يستخدم كلاما قويا"، وذلك في إشارة إلى الكلمات التي استخدمها الرئيس الأميركي الثلاثاء عندما اتهم بعبارات صريحة، إيران وإسرائيل بعدم احترام وقف إطلاق النار.



واكتفى الرئيس الأميركي بالابتسام على التعليق.



وعندما سُئل بعد ذلك عن استخدام الكلمة وعن تصريحاته التي أطرى فيها على ترامب، دافع روتيه عن موقفه. وقال: "أعتقد أنها مسألة ذوق"، واصفا الرئيس الأميركي بـ"الصديق". واعتبر أن سلوكه "يستحقّ" الثناء سواء في الملف الإيراني أو في الطريقة التي أرغم بها حلفاء الناتو على زيادة إنفاقهم الدفاعي.