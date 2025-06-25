غروسي: التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أمر "واجب"

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أن تعاون ايران مع الوكالة الأممية حول برنامجها النووي يبقى أمرا "واجبا"، وذلك بعدما صوت مجلس الشورى الإيراني على تعليق التعاون معها.



وأعلن غروسي لقناة فرانس 2 بأن "تعاون إيران معنا ليس خدمة، إنه واجب قانوني، وخصوصا ان إيران تبقى بلدا وقع معاهدة حظر الانتشار النووي".



ودعا إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.



وأضاف أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد قادرة على مراقبة هذه المادة من لحظة بدء الأعمال القتالية (...) لا أريد إعطاء الانطباع أن (هذه المادة) ضاعت أو تم اخفاؤها".



وتابع: "ما دامت الأعمال القتالية قد توقفت وبالنظر الى الحساسية التي تحوط بهذه المواد، اعتقد أن من مصلحة الجميع أن نتمكن من استئناف أنشطتنا في أسرع وقت".



وسئل غروسي عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اكد أن الضربات الاميركية أدت الى تراجع البرنامج النووي الايراني لعقود عدة، فاجاب: "لا أثق كثيرا بهذه المقاربة الزمنية لأسلحة الدمار الشامل اعتقد أنه تقييم سياسي".