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روسيا تتطلع إلى استمرار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران
أخبار دولية
2025-06-26 | 07:37
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روسيا تتطلع إلى استمرار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تتطلع إلى استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان البرلمان الإيراني قد وافق على مشروع قانون أمس الأربعاء لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية، بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
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