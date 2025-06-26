باراك: هدف واشنطن في سوريا مكافحة الإرهاب والقضاء على "داعش"

أعلن المبعوث الاميركي إلى سوريا توم باراك أن هدف واشنطن في سوريا هو مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش.



ودعا باراك في حديث لـ"العربية"، إلى رفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالنهوض.



وقال: "ملتزمون بالسماح لنظام الرئيس السوري أحمد الشرع بإثبات نفسه، وهدفنا حمايته من الجماعات المتواجدة في سوريا، لا سيما المدعومة من إيران".



وكان ملف الارهاب حاضراً أيضاً خلال زيارة برّاك إلى الرياض، حيث قال إن الرياض وواشنطن تعملان معًا للقضاء على الإرهاب. كلام براك أتى قبيل إجرائه مباحثات مع وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان، هدف لتنسيق الجهود الاميركية السعودية لدعم سوريا.