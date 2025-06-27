طوكيو وواشنطن ترتبان لزيارة روبيو لليابان في تموز

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الجمعة نقلًا عن مسؤول حكومي أن طوكيو وواشنطن ترتبان لزيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لليابان لأول مرة في أوائل تموز المقبل.ونقلت كيودو عن المسؤول الحكومي قوله إن روبيو يخطط أيضًا لزيارة كوريا الجنوبية، إلى جانب حضور اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا في تموز.