الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ثلاثة قتلى و14 مصابا في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
أخبار دولية
2025-06-27 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ثلاثة قتلى و14 مصابا في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق أوكرانيا مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين الجمعة في غارة جوية روسية على مدينة سامار.
وقال سيرغي ليساك على تلغرام "قضى ثلاثة أشخاص في هجوم للعدو. وأصيب أربعة عشر شخصا".
وكان المسؤول قد تحدث في وقت سابق عن "هجوم صاروخي" على سامار أدى إلى "اندلاع حريق".
جاءت هذه الضربة الدامية للجيش الروسي بعد يومين من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لنظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، أنه "مستعد" لشراء أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت، وهي ضرورية لإحباط القصف الروسي.
لكن ترامب قال للصحافيين إنه "سيرى ما إذا كان بوسعنا توفير بعضها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تحتاج أيضا" إلى هذه الأنظمة شديدة الدقة.
أخبار دولية
مصابا
دنيبروبيتروفسك
الأوكرانية
التالي
السفيرة الأميركية تنهي مهمتها في موسكو من دون تعيين خلف لها
أطباء بلا حدود: مؤسسة غزة الإنسانية تتسبب "بمجازر متكررة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-05-25
مسؤول أوكرانيّ: مقتل ثلاثة أشخاص بضربات روسية في منطقة كييف
أخبار دولية
2025-05-25
مسؤول أوكرانيّ: مقتل ثلاثة أشخاص بضربات روسية في منطقة كييف
0
أخبار دولية
2025-04-17
ثلاثة قتلى و28 جريحًا على الأقل بقصف روسي على دنيبرو في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
2025-04-17
ثلاثة قتلى و28 جريحًا على الأقل بقصف روسي على دنيبرو في شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-04-24
تسعة قتلى و63 جريحا في كييف في قصف صاروخي روسي
أخبار دولية
2025-04-24
تسعة قتلى و63 جريحا في كييف في قصف صاروخي روسي
0
أخبار دولية
2025-06-06
مسؤول أوكرانيّ: قتلى وإصابة أكثر من 20 شخصًا في ضربة روسية على كييف
أخبار دولية
2025-06-06
مسؤول أوكرانيّ: قتلى وإصابة أكثر من 20 شخصًا في ضربة روسية على كييف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:15
ترامب للمرشد الإيراني: "لقد هزمت شرّ هزيمة"
أخبار دولية
13:15
ترامب للمرشد الإيراني: "لقد هزمت شرّ هزيمة"
0
أخبار دولية
12:24
ترامب: إيران ترغب في عقد لقاء
أخبار دولية
12:24
ترامب: إيران ترغب في عقد لقاء
0
أخبار دولية
12:21
بعد قرار المحكمة العليا... ترامب يتعهد بتمرير "العديد" من السياسات
أخبار دولية
12:21
بعد قرار المحكمة العليا... ترامب يتعهد بتمرير "العديد" من السياسات
0
أخبار دولية
12:06
عراقجي: احتمالية أن ترفض طهران أي طلب زيارة المواقع النووية
أخبار دولية
12:06
عراقجي: احتمالية أن ترفض طهران أي طلب زيارة المواقع النووية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-04-09
فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028
رياضة
2025-04-09
فولر يمدد عقده مع المنتخب الألماني حتى كأس أوروبا 2028
0
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
0
أخبار دولية
2025-04-03
وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا المشترك مع فرنسا منع إيران من حيازة سلاح نووي
أخبار دولية
2025-04-03
وزير الخارجية الإسرائيلي: هدفنا المشترك مع فرنسا منع إيران من حيازة سلاح نووي
0
آخر الأخبار
2025-04-14
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
آخر الأخبار
2025-04-14
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
12:57
البقاع في استقبال ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع: أرض الحب والسلام
تقارير نشرة الاخبار
12:57
البقاع في استقبال ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع: أرض الحب والسلام
0
أخبار لبنان
11:54
وزارة الزراعة تستخدم الطائرات المسيّرة لرصد التعديات الحرجية: ضبط مشحرة مخالفة في كسروان
أخبار لبنان
11:54
وزارة الزراعة تستخدم الطائرات المسيّرة لرصد التعديات الحرجية: ضبط مشحرة مخالفة في كسروان
0
أخبار لبنان
08:35
اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة
أخبار لبنان
08:35
اجتماع لمجلس نقابة أصحاب المؤسسات السياحية البحرية بحضور وزيرة السياحة
0
أمن وقضاء
08:27
غارات إسرائيلية عنيفة جنوباً... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:27
غارات إسرائيلية عنيفة جنوباً... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:10
جولة ذخائر القديسة تريزيا مستمرة... ومحطتها في جديدة المعلقة في زحلة
أخبار لبنان
08:10
جولة ذخائر القديسة تريزيا مستمرة... ومحطتها في جديدة المعلقة في زحلة
0
أخبار لبنان
06:24
المفتي قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية :الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد
أخبار لبنان
06:24
المفتي قبلان في رسالة رأس السنة الهجرية :الوحدة المسيحية الإسلامية عماد هذا البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
06:10
الراعي: نعمة القلب الأقدس مطلوبة لقادة الوطن كي يحملوا هم الشعب
تقارير نشرة الاخبار
06:10
الراعي: نعمة القلب الأقدس مطلوبة لقادة الوطن كي يحملوا هم الشعب
0
أمن وقضاء
04:26
إسرائيل تستهدف النبطية بسلسلة غارات عنيفة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
04:26
إسرائيل تستهدف النبطية بسلسلة غارات عنيفة... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
16:30
قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل
أخبار لبنان
16:30
قاسم: إيران انتصرت… والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:03
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات..
2
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
أمن وقضاء
10:13
قوى الأمن تعمّم صورة المفقودة رزان عاقولة وولديها
3
منوعات
13:30
تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة
منوعات
13:30
تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الهندية المنكوبة
4
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
أخبار لبنان
11:49
مرقص: رفع الحد الأدنى الرسميّ للأجور للمستخدمين والعمال بدءًا من الشهر المقبل
5
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
أخبار دولية
10:18
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهت الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران
6
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
فنّ
05:16
بإطلالة ملكية ذهبية... لورين سانشيز تسرق الأضواء عشية حفل زفافها (صور)
7
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
01:31
تفاصيل طقس الـWeekend...
8
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
خبر عاجل
08:00
أدرعي: الجيش الإسرائيلي لم يستهدف أي مبنى مدني في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More