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ثلاثة قتلى و14 مصابا في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أخبار دولية
2025-06-27 | 08:51
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ثلاثة قتلى و14 مصابا في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
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ثلاثة قتلى و14 مصابا في قصف روسي على دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط شرق أوكرانيا مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين الجمعة في غارة جوية روسية على مدينة سامار.

وقال سيرغي ليساك على تلغرام "قضى ثلاثة أشخاص في هجوم للعدو. وأصيب أربعة عشر شخصا".

وكان المسؤول قد تحدث في وقت سابق عن "هجوم صاروخي" على سامار أدى إلى "اندلاع حريق".

جاءت هذه الضربة الدامية للجيش الروسي بعد يومين من تأكيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لنظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، أنه "مستعد" لشراء أنظمة دفاع جوي أميركية من طراز باتريوت، وهي ضرورية لإحباط القصف الروسي.

لكن ترامب قال للصحافيين إنه "سيرى ما إذا كان بوسعنا توفير بعضها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تحتاج أيضا" إلى هذه الأنظمة شديدة الدقة.
 

أخبار دولية

مصابا

دنيبروبيتروفسك

الأوكرانية

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