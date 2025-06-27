أكد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، أنّ روسيا مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى إلى أوكرانيا.

كما أكّد عمل روسيا على تقريب المواقف في المفاوضات مع أوكرانيا، قائلًا: “مستعدون لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا ونعمل على تقريب المواقف مع كييف”.

ولفت إلى وجوب مناقشة مضمون مذكرتي التفاهم الروسية والأوكرانية في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات.

وأوضح أنّ المفاوضين الروس والأوكرانيين على تواصل دائم وأنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يسعى بصدق إلى حل الصراع في أوكرانيا.

وقال بوتين: “زيادة الإنفاق العسكريّ للنيتو تظهر عدوانية هذا التكتل”.

وأضاف: “زيادة الإنفاق العسكريّ لن يعزز أمن دول الغرب بل سيخفض المستوى المعيشيّ فيها”.