ترامب ينتقد الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت، الادعاء العام الإسرائيلي بشأن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، قائلا إن واشنطن التي قدمت مساعدات لإسرائيل بمليارات الدولارات لن "تتسامح مع هذا الأمر".



ووجهت إلى نتنياهو في عام 2019، اتهامات بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة لكنه ينفيها جميعا. وبدأت محاكمته في عام 2020 في ثلاث قضايا جنائية.



وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "إن ما يفعله ممثلو الادعاء الخارجون عن السيطرة مع بيبي نتنياهو ضرب من الجنون"، مضيفا أن الإجراءات القضائية ستؤثر على قدرة نتنياهو على إجراء محادثات مع كل من حركة حماس وإيران.



وقال ترامب إن نتنياهو "حاليا" في طور التفاوض على اتفاق مع حماس، دون أن يذكر أي تفاصيل.



