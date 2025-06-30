ترامب: الولايات المتحدة لا تعرض على إيران شيئا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها "أي شيء"، مكررا تأكيده أن الولايات المتحدة "محت تماما" منشآت إيران النووية.



وكان ترامب قد نفى يوم الجمعة ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة.