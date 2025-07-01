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مصادر رويترز: انفجار لغم لاصق ربما يكون ألحق أضرارًا بناقلة يونانية كانت مبحرة قبالة سواحل ليبيا

أخبار دولية
2025-07-01 | 11:33
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مصادر رويترز: انفجار لغم لاصق ربما يكون ألحق أضرارًا بناقلة يونانية كانت مبحرة قبالة سواحل ليبيا
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مصادر رويترز: انفجار لغم لاصق ربما يكون ألحق أضرارًا بناقلة يونانية كانت مبحرة قبالة سواحل ليبيا

أعلنت مصادر في مجال الأمن البحريّ لرويترز أنّ انفجار لغم لاصق ربما يكون ألحق أضرارًا بناقلة يونانية كانت مبحرة قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي.

 

وقالت شركة (تي.إم.إس) المشغلة للناقلة فيلامورا التي ترفع علم جزر مارشال الاثنين إنّ الناقلة غادرت ميناء الزويتينة الليبي في 27 حزيران في طريقها إلى جبل طارق محملة بنحو مليون برميل من النفط عندما وقع انفجار في غرفة المحركات.

 

وأشارت التقييمات الأولية إلى أنّ لغمًا لاصقًا هو على الأرجح سبب الانفجار.

 

وقال مسؤول في (تي.إم.إس) لرويترز إنّ الشركة ليست في وضع يسمح لها بمعرفة سبب الانفجار لحين إجراء تقييم كامل للأضرار بمجرد وصول السفينة إلى اليونان في وقت لاحق من الثلاثاء أو الأربعاء.

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