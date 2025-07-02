64 قتيلا خلال أسبوع جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في باكستان

قُتل 64 شخصا في باكستان، نصفهم تقريبا من الأطفال خلال أسبوع، جراء فيضانات مفاجئة أو انهيار منازل بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن الرياح الموسمية، حسبما أفادت إدارة الكوارث.



وسجّلت ولاية خيبر بختونخوا في شمال غرب ابلاد عند الحدود مع أفغانستان أعلى حصيلة قتلى، حيث لقي 23 شخصا حتفهم بينهم 10 عشرة أطفال، تلتها ولاية البنجاب في الشرق عند الحدود مع الهند حيث قُتل 21 شخصا بينهم 11 طفلا، وفق الهيئة الاتحادية التي أفادت أيضا عن إصابة 117 شخصا.