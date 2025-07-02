وزير خارجية إسرائيل: حان الوقت لإعادة تفعيل "العودة السريعة" لعقوبات إيران

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الوقت حان لإعادة تفعيل آلية "العودة السريعة" للعقوبات على طهران.وقال ساعر إن إسرائيل جادة بشأن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المحتجزين هناك إلى إسرائيل.وأضاف: "نحن جادون في رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار. أجبنا بنعم على مقترحات المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. هناك بعض المؤشرات الإيجابية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الآن. لكن هدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن".