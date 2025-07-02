زيلينسكي: كييف وواشنطن "توضحان تفاصيل" الدعم العسكري الأميركي

أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن وكييف في طور "توضيح" المساعدة العسكرية الأميركية التي لا تزال تقدم الى أوكرانيا بعد اعلان الولايات المتحدة المفاجىء تعليق تسليم بعض الأسلحة.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية إن "اوكرانيا والولايات المتحدة تعملان على توضيح كل التفاصيل المتصلة بتقديم دعم في مجال الدفاع، ويشمل ذلك مكونات للدفاع الجوي".



من جهته، أبدى وزير الخارجية الاوكراني اندريه سيبيغا عبر منصة اكس استعداد بلاده "لشراء أو استئجار" أنظمة للدفاع الجوي لمواجهة "الكمية الكبيرة من المسيرات والقنابل والصواريخ" التي تطلقها روسيا على أوكرانيا.