الأمم المتحدة: تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يثير القلق"

اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يثير القلق بالتأكيد".



وقال دوجاريك للصحافيين: "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام انطونيو غوتيريش كان ثابتا في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".