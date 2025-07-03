إيطاليا: روسيا تشكل تهديدًا عسكريًا متزايدًا لأعضاء حلف الأطلسي

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو اليوم الخميس أن روسيا ربما تمتلك القدرة على تشكيل تهديد عسكري لأراضي حلف شمال الأطلسي في غضون خمس سنوات.وجاء تصريح الوزير في حديثه أمام أعضاء بالبرلمان حول نتائج قمة الحلف التي انعقدت الأسبوع الماضي وجرى الاتفاق خلالها على زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.وقال كروزيتو: "عبر أعضاء الحلف عن قلقهم إزاء التهديد الروسي المتزايد. لا توجد أي مؤشرات على تحول الإنتاج الروسي للأغراض المدنية، حتى في حالة وقف إطلاق النار".وأضاف أن الدعم الروسي المحلي للحرب التي شنتها على أوكرانيا في 2022 لا يزال قائمًا على ما يبدو.وأشار، دون أن يوضح مصدر هذه الأرقام، إلى أن روسيا خسرت ما يربو على مليون جندي، منهم 200 ألف في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.ولفت إلى أن "روسيا نجحت في حشد 300 ألف جندي غيرهم خلال ستة أشهر".وفي إشارة إلى أهداف زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني التي اتفق عليها زعماء حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد عضو، قال كروزيتو إن إيطاليا حددت بالفعل بعض المخصصات في الموازنة دون أن تحوّل أيا من موارد قطاعي الصحة ومعاشات التقاعد، مؤكدًا بذلك صحة تقرير أوردته رويترز في وقت سابق.