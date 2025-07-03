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بوتين وترامب ناقشا الوضع في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2025-07-03 | 12:41
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بوتين وترامب ناقشا الوضع في الشرق الأوسط
ناقش الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين والرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، عددًا من المشاريع الاقتصادية المشتركة الواعدة في مجالي الطاقة واستكشاف الفضاء، وفق ما أفاد المساعد في الكرملين يوري أوشاكوف.
ولفت إلى أنّه لم يتم التطرق إلى موعد الجولة الثالثة المحتملة من المفاوضات مع أوكرانيا، كما لم تُبحث مسألة عقد لقاء بين الرئيسين.
وقال إنّ روسيا مستعدة لمواصلة العملية التفاوضية.
وأكّد أوشاكوف أنّ روسيا تواصل السعي إلى إيجاد حل دبلوماسيّ للنزاع الأوكرانيّ، وستواصل العمل لتحقيق أهدافها.
وأوضح أنّ بوتين وترامب ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما ما يتعلق بإيران، إضافة إلى الملف السوريّ.
وأوضح أنهما تناولا أيضًا إمكانية تبادل أفلام تروّج للقيم التقليدية التي تشترك فيها روسيا والولايات المتحدة.
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