الكرملين يقول إن من غير الممكن حاليا تحقيق أهدافه في أوكرانيا عبر الدبلوماسية

أعلن الكرملين أنه من غير الممكن حاليا تحقيق أهدافه في هجومه المستمر على أوكرانيا، عبر "الوسائل الدبلوماسية".



وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "نحن مهتمون بتحقيق أهداف خلال العملية العسكرية الخاصة ومن الأفضل القيام بذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية" مضيفا "لكن طالما يبدو ذلك متعذرا، سنواصل العملية الخاصة".