تفاصيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس في الدوحة

من الدوحة، أولى جولات الوساطة لوقف النار تصل تنتهي دون تقدم يذكر.



ووفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين فلسطينيين، فإن الوفد الإسرائيلي غير مفوض بشكل كاف للتوصل إلى اتفاق مع حماس لأنه "لا يملك صلاحيات حقيقية".



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