أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك يواصلان القضاء على مخربين

#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك يواصلان القضاء على مخربين تسللوا إلى إسرائيل وشاركوا في المجزرة الدموية في 7 أكتوبر: القضاء على مخرب من وحدة النخبة قاد الهجوم على محطة الوقود في كيبوتس ماغين
🔻قامت قوات جيش الدفاع والشاباك، في الاول من يوليو 2025 بالقضاء على المخرب المدعو طه أبو… pic.twitter.com/dbsV7T0Tis
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 8, 2025
#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك يواصلان القضاء على مخربين تسللوا إلى إسرائيل وشاركوا في المجزرة الدموية في 7 أكتوبر: القضاء على مخرب من وحدة النخبة قاد الهجوم على محطة الوقود في كيبوتس ماغين
🔻قامت قوات جيش الدفاع والشاباك، في الاول من يوليو 2025 بالقضاء على المخرب المدعو طه أبو… pic.twitter.com/dbsV7T0Tis