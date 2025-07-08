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أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك يواصلان القضاء على مخربين

أخبار دولية
2025-07-08 | 08:19
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أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك يواصلان القضاء على مخربين
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أدرعي: الجيش الإسرائيليّ والشاباك يواصلان القضاء على مخربين

قتلت القوات الإسرائيلية والشاباك، في الاول من تموز 2025 المدعو طه أبو عيادة، الذي شغل منصب قائد فصيلة نخبة في “حماس”، في منطقة خان يونس، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي.

وقال: “لقد تسلل مع فصيلته إلى داخل إسرائيل للمشاركة في المجزرة في السابع من تشرين الأوّل، وقاد الهجوم على محطة الوقود في كيبوتس ماغين”.

وأوضح أدرعي أنّ، “خلال الحرب، قاد أبو عيادة وخطط لعدة عمليات، بما في ذلك عدة محاولات استهداف للقوات الإسرائيلية العاملة في منطقة خان يونس خلال الأسابيع الأخيرة”.

وشدّد على أنّ الجيش وجهاز الشاباك سيواصلان العمل بقوة ضد “المخربين” الذين شاركوا في تاريخ 7 تشرين الأول.

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