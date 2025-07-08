بروكسل تعطي بلغاريا الضوء الأخضر للانضمام إلى اليورو في 2026

أعطى وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية لتبني بلغاريا عملة اليورو، بحسب بيان صادر عنهم.



وبالتالي ستتخلى هذه الدولة، الأفقر في التكتل، اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2026، عن عملتها المحلية لصالح اليورو، لتصبح بالتالي الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو.