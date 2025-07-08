ترامب: واشنطن ستفرض رسومًا بنسبة 50% على النحاس و200% محتملة على الأدوية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس، ملوحًا بنسبة أعلى بكثير على الأدوية على أن تدخل حيز التنفيذ بعد عام على الأقل.



وفي اجتماع لمسؤولي إدارته، قال ترامب: "اليوم نستهدف النحاس"، مشيرًا إلى إحراز تقدّم على صعيد تحقيق جار بشأن واردات هذا المعدن.



وقال الرئيس أيضًا إن واشنطن ستصدر قريبًا إعلانًا بشأن الأدوية، ما يوسع نطاق قائمة تعرفات القطاعات الخاصة التي فرضتها إدارته اعتبارًا من كانون الثاني.



لكنّه أشار إلى أنه سيمنح شركات صناعة الأدوية مهلة لنقل أعمالها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجديدة.



وقال ترامب: "سنمنح الناس ما بين عام وعام ونصف العام للمجيء، وبعد ذلك، في حال عدم مجيئهم، ستفرض عليهم تعرفات".



وبشأن الأدوية، أوضح الرئيس الأميركي أنه "سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة مرتفعة جدًا، نحو 200 بالمئة"، مشيرًا إلى أنه سيمنح شركات الأدوية "مهلة زمنية لتنظيم أمورها".