الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يوافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا: لستُ راضيا عن بوتين!

أخبار دولية
2025-07-09 | 02:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يوافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا: لستُ راضيا عن بوتين!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب يوافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا: لستُ راضيا عن بوتين!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا ويدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو، مما يؤكد إحباطه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب ارتفاع عدد القتلى في حرب روسيا مع أوكرانيا.

ووجه ترامب غضبه إلى بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض، قائلا: "لستُ راضيا عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن". 
وأشار ترامب إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.

وقال الرئيس الأميركي: "يلقي علينا بوتين الكثير من الهراء... إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن كلامه لا معنى له".

وأعلن أنه يدرس دعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ يفرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب الحرب. وقال: "أدرس الأمر بجدية بالغة".

يرعى مشروع القانون عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، ويهدف إلى معاقبة الدول التي تتعامل تجاريا مع موسكو وفرض رسوم جمركية 500 بالمئة على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية.

أخبار دولية

ترامب

أسلحة دفاعية

أوكرانيا

بوتين

عقوبات

LBCI التالي
مصادر لرويترز: شركات أمن بحري تطلق مهمة لإجلاء طاقم سفينة يونانية هاجمها حوثيون
وزير الخزانة: الولايات المتحدة قد تجمع 300 مليار دولار من عوائد الرسوم هذا العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-05

أكسيوس عن مصادر: ترامب قال لمقربين إنه يشعر بالقلق إذا فقد بوتين السيطرة وهاجم أوكرانيا بعنف

LBCI
أخبار دولية
2025-05-04

بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-03

فون دير لايين: وقف تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:55

لافروف يزور كوريا الشمالية نهاية هذا الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
03:54

أوكرانيا: روسيا شنت أوسع هجوم بمسيّرات وصواريخ منذ بدء الغزو

LBCI
أخبار دولية
03:50

أوجلان: تخلي حزب العمال الكردستاني عن سلاحه سيحصل "سريعا"

LBCI
أخبار دولية
03:04

الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لـ"هجوم إرهابي"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:42

المساعدون القضائيون يعتكفون الخميس والجمعة لعدم تلبية مطالبهم

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-06

إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و11 جريحًا في 11 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
أمن وقضاء
2025-05-01

نفّذا عمليات سرقة ونشل ضمن محافظتي الجنوب وجبل لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:46

وزيرة التربية ريما كرامي للـLBCI: التعليم المهني مهم جدا وأساسي ولدينا فكرة خاطئة عنه في مجتمعنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

قاسم: نعمل على تنسيق الأدوار على الساحة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

طوني ورد يبدع بتصاميم تخطف الأنفاس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

وصول ذخائر القديسة تيريزا الطفل يسوع إلى منطقة المتحف في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

توسيع الحماية الإجتماعية في لبنان... ببن الطموح والتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

توسعة أوتوستراد نهر الكلب طبرجا... طار القرض وبقيت العجقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لكل تلاميذ شهادة الثانوية العامة... إطمئنوا! الأسئلة طبيعية

LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب: الهجوم على إيران كان ناجحًا وواشنطن ستوافق على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات أولية: استهداف سيارة في العيرونية قرب طرابلس

LBCI
رياضة
11:40

النتائج الأولية للتحقيق في حادث وفاة جوتا صدرت... وهذا ما رجحته

LBCI
أمن وقضاء
08:51

روّج المخدرات في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
05:12

قائد الجيش استقبل توماس براك... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
14:36

برّاك للـLBCI: لا أحد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى العام المقبل وإذا لم ترغبوا في التغيير فقط أخبرونا

LBCI
منوعات
12:45

بعد فيديو الصفعة... بريجيت ماكرون "تضرب من جديد" وهذه المرة بـ"التجاهل" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:02

القوات الجوية الإسرائيلية: طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ قصفت عنصرًا بارزًا في تنظيم "حماس" في منطقة طرابلس شمال لبنان

LBCI
خبر عاجل
13:54

برّاك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح للـLBCI: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ إنها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More