ترامب يوافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا: لستُ راضيا عن بوتين!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أميركية إلى أوكرانيا ويدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو، مما يؤكد إحباطه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب ارتفاع عدد القتلى في حرب روسيا مع أوكرانيا.



ووجه ترامب غضبه إلى بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض، قائلا: "لستُ راضيا عن بوتين. أستطيع أن أقول هذا الآن".

وأشار ترامب إلى أن الجنود الروس والأوكرانيين يُقتلون بالآلاف.



وقال الرئيس الأميركي: "يلقي علينا بوتين الكثير من الهراء... إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن كلامه لا معنى له".



وأعلن أنه يدرس دعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ يفرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب الحرب. وقال: "أدرس الأمر بجدية بالغة".



يرعى مشروع القانون عضوا مجلس الشيوخ الجمهوري لينزي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنثال، ويهدف إلى معاقبة الدول التي تتعامل تجاريا مع موسكو وفرض رسوم جمركية 500 بالمئة على الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من الصادرات الروسية.