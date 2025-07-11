ارتفاع حصيلة هجوم الحوثيين على سفينة شحن

أعلنت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبيّ أنّ أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها وأغرقها الحوثيون قبالة اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع باتوا في عداد القتلى، فيما تستمر عمليات البحث في البحر الأحمر.



وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية وكالة فرانس برس نقلًا عن شركة خاصة تجري عمليات بحث وإنقاذ، بأنّ "خمسة عشر من أفراد الطاقم في عداد المفقودين. والضحايا الأربع المفترضون هم من أفراد الطاقم المفقودين".



وهاجم الحوثيون الاثنين سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة الساحلية لمدة يومين قبل إغراقها.