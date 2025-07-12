الرئيسة المكسيكية واثقة بـ"التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترامب الجديدة

أبدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ثقتها بـ"التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، بعدما أعلن نظيرها الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم نسبتها 30 في المئة على الصادرات المكسيكية.



وقالت شينباوم: "سنتوصل الى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من آب، موعد تطبيق الرسوم الجديدة.