فقدان شخصين جراء هطول أمطار غزيرة في إقليم كاتالونيا الإسباني

أفاد مسؤولون بأن شخصين فُقدا في كتالونيا السبت جراء أمطار غزيرة شهدتها أجزاء كبيرة من المنطقة الواقعة في شمال شرق إسبانيا، ما أجبر السلطات على تعليق خدمات السكك الحديدية هناك لفترة وجيزة.



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية "أيميت" أن معدل هطول الأمطار في المنطقة قرب برشلونة بلغ 10 سنتيمترات في غضون ساعات.



وأعلن جهاز الإطفاء على منصة اكس، أن البحث جار عن شخصين جرفتهما مياه نهر في بلدة كيوبيليس التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن برشلونة.



وأعلنت الشركة المشغلة لقطاع السكك الحديدية "رينفي" تعليق الحركة في كل أنحاء المنطقة لساعات معدودة، قبل استئناف خدماتها لاحقا.



وغمرت المياه مستشفى في برشلونة وأغلقت طرقا عدة واضطرت طائرة كانت قد أقلعت من برشلونة إلى الولايات المتحدة إلى العودة بعد تضرر مقدمتها بسبب حبات البرد.



وإلى جانب كاتالونيا، شهدت مناطق أخرى في الشمال مثل أراغون وجزء من منطقة فالنسيا هطول أمطار غزيرة.