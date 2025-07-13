حلف شمال الأطلسيّ: الأمين العام سيزور واشنطن

أكّد حلف شمال الأطلسيّ أنّ الأمين العام مارك روته، سيزور واشنطن غدًا وبعد غد، للقاء مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، ووزيري الخارجية والدفاع.



ولم يذكر البيان الصحافيّ سببًا لزيارة روته، لكن ترامب قال في مقابلة أجراها في الآونة الأخيرة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز)، إنّ الولايات المتحدة مستعدة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة عبر حلف شمال الأطلسيّ.



ولفت إلى أنّه سيصدر "إعلانًا مهمًا" الاثنين.



ولم ترسل إدارة ترامب لأوكرانيا حتى الآن سوى الأسلحة التي صدق عليها الرئيس السابق جو بايدن، الذي كان حليفًا قويًا لكييف.