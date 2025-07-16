إعلام إسرائيلي: حزب شاس يقرر الانسحاب من حكومة نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حزب شاس المنتمي لليمين المتطرف قرر الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



ويأتي ذلك بعد انسحاب حزب ديني آخر من الحكومة في الآونة الأخيرة، وهو حزب يهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، بسبب خلاف على الخدمة العسكرية.