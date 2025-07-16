تركيا: الضربات الإسرائيلية على دمشق "عملية تخريب" تستهدف إستقرار سوريا

دانت تركيا الأربعاء الضربات الإسرائيلية على رئاسة الأركان السورية في دمشق، معتبرةً أن هدفها زعزعة استقرار البلاد.وقالت الخارجية التركية في بيان إن "الهجمات الإسرائيلية على دمشق بعد تدخلاتها العسكرية في جنوب سوريا تمثل عملية تخريبية تستهدف جهود سوريا لضمان السلام والاستقرار والأمن".وأبلغ وزير الخارجية هاكان فيدان نظيره السوري أسعد الشيباني أن الضربات الإسرائيلية في جنوب سوريا ودمشق "مقلقة"، حسبما قال مصدر دبلوماسي تركي.وتحدث فيدان أيضًا مع الموفد الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك هاتفيا وشدد له على ضرورة أن تتوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات في الجنوب، وفق المصدر نفسه.وقصفت إسرائيل مقر الأركان العامة في دمشق الأربعاء بعد أن حذرت السلطات السورية من "ضربات موجعة" في حال استمرار التعرض للدروز في السويداء.وتعهدت إسرائيل حماية الدروز وإن كان بعض المحللين يعتبرون ذلك ذريعة لتحقيق هدفها العسكري المتمثل بإبقاء القوات الحكومية السورية أبعد مسافة ممكنة من الحدود.