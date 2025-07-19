مصادر لـ"رويترز": سوريا اعتقدت أنها حصلت على الضوء الأخضر من أميركا وإسرائيل لنشر قوات في السويداء

أفادت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز بأن الحكومة السورية أساءت قراءة كيفية رد إسرائيل على انتشار قواتها في جنوب البلاد في الأسبوع الماضي، متشجعة بالرسائل الأميركية التي تقول إن سوريا يجب أن تحكم كدولة مركزية.



وقالت المصادر، إن إسرائيل نفذت ضربات على القوات السورية وعلى دمشق يوم الأربعاء في تصعيد فاجأ القيادة التي يقودها الإسلاميون بعد اتهام القوات الحكومية بقتل عشرات الأشخاص في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.



ووفقا للمصادر التي تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين ودبلوماسيين اثنين ومصادر أمنية إقليمية، فإن دمشق اعتقدت أنها حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة وإسرائيل لإرسال قواتها إلى الجنوب رغم التحذيرات الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر بعدم القيام بذلك.



وقالت المصادر إن هذا التفاهم استند إلى تعليقات علنية وخاصة من المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، وكذلك إلى المحادثات الأمنية الوليدة مع إسرائيل.