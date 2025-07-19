روبيو يعلن إفراج فنزويلا عن 10 سجناء أميركيين في إطار صفقة تبادل

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، أن فنزويلا أفرجت عن عشرة سجناء أميركيين، بالإضافة إلى سجناء سياسيين، في إطار صفقة تبادل أطلقت السلفادور بموجبها مهاجرين فنزويليين مرحّلين من الولايات المتحدة.وقال روبيو في بيان: "كل أميركي محتجز ظلما في فنزويلا أصبح الآن حرا وعاد إلى وطننا".وأضاف أن وزارة الخارجية ورئيس السلفادور نجيب بوكيلي ساهما في إبرام الاتفاق الذي شهد أيضا إطلاق كراكاس لعدد غير محدد من "السجناء والمعتقلين السياسيين الفنزويليين".وأكد روبيو الذي يعد من أشد منتقدي اليسار في أميركا اللاتينية "تواصل إدارة ترامب دعم استعادة الديموقراطية في فنزويلا".وقال إنه على النظام الفنزويلي التوقف "عن استخدام الاحتجاز الجائر أداة للقمع السياسي".[ ===== DateLine ========== ]واشنطن, 19-7-2025 (أ ف ب) -