الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا تنشر تفاصيل الاتفاق...

أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا التابعة للشيخ حكمت الهجري بيانا حول ما تم الاتفق عليه بشأن وقف اطلاق النار في السويداء.





وجاء في البيان:

بناء على المفاوضات التي جرت برعاية الدول الضامنة، تم الاتفاق على ما يلي:



1. انتشار الأمن العام:

يتم نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة.



2. القرى الحدودية:

يمنع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة من وقت الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنبًا لأي هجمات مباغتة.



3. العشائر البدوية:

ما تبقى في الداخل من أبناء العشائر في مناطق المحافظة يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون مع ترفيق مؤمن من الفصائل العاملة على الأرض دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف.



4. معابر الخروج الإنسانية:

تُحدد معابر الخروج الآمنة للحالات الطارئة والإنسانية عبر:

• بصرى الحرير

• بصرى الشام



5. ضبط تحركات المجموعات الأهلية:

نهيب بجميع المجموعات الأهلية الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أي استفزازات أو تحركات قتالية.



6. المسؤولية عن خرق الاتفاق:

يُحمّل أي طرف بشكل منفرد أي تصرف خارج إطار هذا الاتفاق، كامل المسؤولية عن انهيار التفاهمات المبرمة.



7. نداء إلى شباب المحافظة:

ووجّهت الرئاسة نداء إلى الشباب، للعمل بتنسيق عالٍ ومسؤولية قصوى لإنهاء هذه المحنة التي طالت الأهالي الآمنين.