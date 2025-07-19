لانقاذ قطاع غزة... حماس تدعو الى يوم غضب عالمي الاحد

دعت حركة حماس الى يوم غضب عالمي غدا الاحد لانقاذ قطاع غزة من الموت والقصف والجوع ورفضا للابادة الجماعية.

واعتبرت الحركة في بيان، أن اسرائيل مستمرة في ارتكاب جرائم ابادة وسط صمت دولي مخز ومريب.