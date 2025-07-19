وزير الخارجية الأوكرانيّ اتهم روسيا بترحيل أوكرانيين إلى جورجيا

اتهم وزير الخارجية الأوكرانيّ أندريه سيبيها روسيا بترحيل أوكرانيين إلى جورجيا وتركهم عالقين هناك دون وثائق رسمية على بُعد مئات الكيلومترات من وطنهم.

وقال سيبيها إنّ روسيا تُكثّف عمليات طرد الأوكرانيين، وكثيرون منهم سجناء سابقون، عبر الحدود الجنوبية بدلًا من إرسالهم مباشرة عبر حدودها مع أوكرانيا.

وأضاف على منصة إكس أنّ ذلك يرقى إلى "استخدام روسيا ترحيل المواطنين الأوكرانيين سلاحًا".

ولفت إلى ارتفاع عدد المواطنين الأوكرانيين المرحّلين من روسيا إلى الحدود مع جورجيا، بشكل ملحوظ ومعظمهم من المدانين السابقين، منذ حزيران.

وأوضح أنّه “نتيجة لذلك، تقطعت السبل بعشرات الأشخاص الذين لا يملك الكثير منهم الوثائق اللازمة في منطقة العبور".

ودعا سيبيها روسيا إلى نقلهم إلى الحدود الأوكرانية بدلًا من ذلك.