الشيخ العطار إلى المفتي دريان: هل يحق لنا أن نطالبكم برد المعروف لبني معروف؟

بعث مستشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ فادي العطار، رسالة إلى المفتي عبد اللطيف دريان، وقال:

“رسالتي لكم يا سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية.

رسالتي لكم يا من كنا وما زلنا نعتبركم صديقاً لبني معروف.

ألا يحق لنا أن نبدي لكم عتبنا النابع من المحبة التاريخية التي أكدناها مراراً بمواقفنا الثابتة والداعمة لأهلنا وإخواننا أبناء الطائفة السنية الكريمة في أصعب الظروف وأقساها.

هل يحق لنا يا سماحة المفتي ان نطالبكم بموقف علنيٍّ واضح مما يجري في السويداء من جرائم وارتكابات وتهديدات وعمليات ذبح وسبي؟

هل يحق لنا أن نطالبكم برد المعروف لبني معروف؟؟؟”