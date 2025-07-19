مباحثات أميركية سورية أردنية: أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة

أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنيّ وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمبعوث الأميركيّ الخاص إلى سوريا توماس براك، دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدِفة تطبيقه.

وشدّدا، في مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السوريّ أسعد الشيباني، على وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

كما شددا على أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

واتفق الصفدي والشيباني وبراك على خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن سوريا واستقرارها ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على الأرض السورية كلها.

وتضمنت الخطوات العملانية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهليّ، وإدخال المساعدات الإنسانية.