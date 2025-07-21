طهران: إيران والصين وروسيا تناقش آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات غدًا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وروسيا والصين غدًا الثلاثاء بشأن البرنامج النووي الإيراني وآلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات.



وتشير آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات إلى المساعي المبذولة لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية.