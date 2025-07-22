البيت الأبيض: ترامب "فوجئ" بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس دونالد ترامب "فوجئ" بالغارات التي شنّتها اسرائيل على سوريا الأسبوع الماضي وسارع إلى الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسؤاله عنها.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في خلال مؤتمر صحافي إنّ ترامب "فوجئ بالقصف في سوريا".



وأضافت أنّ ترامب "سارع إلى الاتصال برئيس الوزراء لمناقشة هذه الأوضاع".



وتابعت: "في ما يتعلّق بسوريا، شهدنا تراجعا في التصعيد".



وأوضحت المتحدّثة أنّ "الرئيس يتمتّع بعلاقة عمل جيّدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ويظلّ على اتصال دائم به".