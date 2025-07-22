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وزير الخارجية الفرنسي: محادثات روسيا وأوكرانيا يجب أن تفضي إلى لقاء بين بوتين وزيلينسكي
أخبار دولية
2025-07-22 | 05:54
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وزير الخارجية الفرنسي: محادثات روسيا وأوكرانيا يجب أن تفضي إلى لقاء بين بوتين وزيلينسكي
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، أن محادثات السلام المقرر أن تتواصل الأربعاء بين الروس والأوكرانيين تُعدّ خطوة إيجابية شرط أن تفضي إلى لقاء بين الرئيسين الأوكراني والروسي بهدف التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال بارو في حديث لإذاعة فرانس إنتر من شرق أوكرانيا حيث يقوم بزيارة: "من الجيّد أن تستمر المحادثات لكن شرط أن تقود إلى لقاء على مستوى رئيسي البلدين، أي بين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، وهو لقاء يمكن أن يُسفر عن وقف لإطلاق النار".
وأضاف بارو: "لقد مضى الآن خمسة أشهر منذ قبلت أوكرانيا وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما لإتاحة المجال أمام المفاوضات، لأن التفاوض لا يمكن يتم تحت القصف، وها نحن ننتظر منذ خمسة أشهر موافقة فلاديمير بوتين على المبدأ نفسه".
وأكد أن العقوبات المفروضة حتى الآن إلى جانب احتمال فرض عقوبات إضافية من الولايات المتحدة أو أوروبا، يجب أن "تدفع فلاديمير بوتين إلى إعادة حساباته والموافقة على وقف لإطلاق النار".
أخبار دولية
الخارجية
الفرنسي:
محادثات
روسيا
وأوكرانيا
بوتين
وزيلينسكي
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