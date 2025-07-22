روسيا: نتابع التقارير عن وضع الولايات المتحدة أسلحة نووية في بريطانيا

أعلنت روسيا أنها تتابع التقارير التي ذكرت أن الولايات المتحدة وضعت أسلحة نووية في بريطانيا.



ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الى أن روسيا تلاحظ تصعيدا للتوتر.



وذكرت صحيفتا تايمز وتليغراف اليوم أن الولايات المتحدة وضعت أسلحة نووية في بريطانيا للمرة الأولى منذ 2008.